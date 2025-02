Machtdemonstration in Abu Dhabi

Belinda Bencic präsentiert sich in Abu Dhabi in bestechender Form. Foto: ALI HAIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die mit einer Wildcard ausgestattete Belinda Bencic (WTA 157) steht in Abu Dhabi in den Viertelfinals. Die Ostschweizerin lässt der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 52) beim keine Chance und gewinnt 6:0, 6:0. Erst einmal hat Bencic bislang auf WTA-Stufe eine Brille, wie man im Fachjargon sagt, verteilt (2015 in Tokio gegen Yifan Xu).

Schon neunmal haben die 27-jährige Bencic und die gleichaltrige Kudermetowa zuvor gegeneinander gespielt, sechsmal brachte erst der dritte Satz die Entscheidung. Diesmal dauert das Duell bloss 65 Minuten, gesteht die Schweizerin der Russin kein Game zu. Im ersten Satz gibt Bencic bei eigenem Aufschlag bloss zwei Punkte ab, im zweiten Durchgang sind es auch nur deren fünf. Insgesamt gewinnt Kudermetowa bloss 22 Punkte.

Damit führt Bencic im Head-to-Head nun 6:4. Kudermetowa ist in Abu Dhabi als Lucky Loserin für ihre Schwester Polina ins Haupttableau nachgerückt und schaltete in der 1. Runde die als Nummer 5 gesetzte Landsfrau Ludmila Samsonowa aus.

Im Viertelfinal bekommt es Bencic entweder mit der als Nummer 4 gesetzten Kasachin Julia Putinzewa (WTA 21) oder der Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 37) zu tun. Bei ihrer bisher einzigen Teilnahme in Abu Dhabi im Jahr 2023 feierte Bencic ihren letzten Turniersieg vor der Baby-Pause.