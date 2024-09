Was ist der Laver Cup?

Der Laver Cup ist ein Kontinentalwettkampf, der 2017 unter der Schirmherrschaft von Roger Federers und Tony Godsicks Sportagentur Team 8, dem australischen und amerikanischen Tennisverband sowie vom früheren Davis-Cup-Spieler und heutigen Milliardär Jorge Paulo Lemann ins Leben gerufen wurde. Benannt ist er nach dem Australier Rod Laver, dessen immense Erfolge in der Vor-Profi-Ära des Tennis damit gewürdigt werden sollen.

Es war die Idee des Schweizer Superstars persönlich, die Tennis-Legende auf diese Art zu ehren – Federer ist ein grosser Bewunderer Lavers, der als einziger Spieler zweimal den Grand Slam, also alle vier Major-Turniere in einem Jahr, gewann.

Wann und wo findet der Laver Cup 2024 statt?

2024 gastiert der Laver Cup in Deutschland. Die siebte Ausgabe des Turniers findet vom 20. bis 22. September in Berlin statt.

Was macht den Laver Cup speziell?

Auf der Tour sind sie die grössten Konkurrenten, am Laver Cup spielen sie Seite an Seite im Doppel oder fiebern miteinander mit.

Seit 2017 gibt es den Laver Cup. Foto: imago/ZUMA Press 1/6

Welches Tennis-Auge bleibt bei so viel Spektakel schon trocken? Unter Federers Federführung entwickelten die Laver-Cup-Begründer ein Format, das eine knappe Woche lang Konkurrenten zu Freunden macht und Spielergenerationen miteinander vereint. Dies mit dem Ziel, Tennis attraktiver zu machen, alte Traditionen an moderne Bedürfnisse anzupassen und dabei weltweite Aufmerksamkeit zu generieren, wodurch die Sportart letztlich promotet wird.

Gibt es Weltranglistenpunkte zu gewinnen?

Der Laver Cup bedeutet Spektakel. Dass er sich aber bereits nach zwei Austragungen zu mehr als nur einem Show-Event gemausert hat, beweist seine Aufnahme in den ATP-Kalender. Weltranglistenpunkte gibt es – zumindest vorerst – noch keine.

Aber der Anlass geniesst nun das Privileg, durch die Tennisvereinigung vermarktet und durch deren professionelles Personal (u. a. Schieds- und Linienrichter) unterstützt zu werden. Wie die ersten beiden Turniere gezeigt haben, war der Laver Cup für die Spieler von Beginn weg mehr als eine Exhibition, geht es doch um viel Prestige.

Der Spielmodus

Insgesamt werden zwölf Matches innert drei Tagen gespielt – täglich drei Einzel und ein Doppel. Die Captains wählen die Spieler frei aus, geben die Aufstellung erst kurzfristig bekannt. Niemand darf an mehr als zwei Tagen ein Einzel bestreiten, dazu muss jedes der sechs Teammitglieder am Freitag oder Samstag mindestens ein Einzel spielen.

Die Spiele gehen über zwei Gewinnsätze – den 3. Satz entscheidet ein Champions Tiebreak (auf 10 Punkte). Ein Sieg am Freitag zählt 1 Punkt, am Samstag 2 Punkte, am Sonntag 3. Das Team, das zuerst 13 von total 24 Punkten holt, gewinnt. Klar ist, dass der Wettkampf dadurch erst am Sonntag entschieden wird. Sollte es nach 12 Matches 12:12 stehen, entscheidet ein finaler Doppel-Satz.

Die Teams

Eine Auswahl aus Europa und eine aus dem Rest der Welt tritt gegeneinander an. Jeweils drei Spieler nehmen aufgrund ihrer Position in der Weltrangliste teil, die anderen drei werden von den beiden Captains eingeladen. Seit Einführung des Laver Cups ist Björn Borg Captain des Team Europa und John McEnroe hat diesen Job im Team Welt inne. Die beiden bestreiten 2024 ihren letzten Laver Cup. In ihre Fussstapfen treten Yannick Noah (Team Europa) und Andre Agassi (Team Welt).

Der Federer-Abschied 2022

2022, als der Laver Cup in London durchgeführt wurde, verabschiedete sich Roger Federer von der Tennis-Bühne. An der Seite seines ewigen Rivalen Rafael Nadal spielte er die letzte Partie als Profi. Danach wurde es emotional, bei allen Anwesenden flossen die Tränen, das Bild, wie Federer und Nadal händchenhaltend nebeneinander weinen, ging um die Welt.

1:10 Tausend und eine Träne: Das geht unter die Haut – Nadal weint mit Federer

Die Teilnehmer 2024

Gut eine Woche vor Turnierbeginn gibt es gleich drei Absagen für den Laver Cup. Team Europa muss auf Rafael Nadal (Sp) verzichten und Team Welt auf Tommy Paul (USA) und Alex De Minaur (Aus). Die beiden Captains haben mit Grigor Dimitrov, Francisco Cerundolo und Thanasi Kokkinakis umgehend Ersatz nominiert.

Team Europa: Carlos Alcaraz (Sp), Alexander Zverev (De), Daniil Medwedew (Russ), Casper Ruud (No), Stefanos Tsitsipas (Gr), Grigor Dimitrov (Bul)

Team Welt: Taylor Fritz (USA), Ben Shelton (USA), Frances Tiafoe (USA), Alejandro Tabilo (Chile), Francisco Cerundolo (Arg), Thanasi Kokkinakis (Aus)

Sieger und Preise

Jeder Teilnehmer bekommt eine vom aktuellen Weltranglistenplatz abhängige, geheime Startgage. Für den Sieg gibt es 250'000 US-Dollar Preisgeld pro Spieler.

Austragungsorte und Sieger