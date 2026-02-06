Es geht um den Schweizer Verbleib in der Weltgruppe 1 – und es sieht bislang gut aus: Jérôme Kym (ATP 192) legt in der Davis-Cup-Affiche gegen Tunesien mit einem Sieg vor.

Das Schweizer Davis-Cup-Team führt in Biel gegen Tunesien nach dem ersten Einzel mit 1:0. Jérôme Kym gewinnt das Eröffnungseinzel gegen den in der Weltrangliste 50 Plätze besser klassierten Moez Echargui mit 7:6 (7:2), 6:4. Leandro Riedi (ATP 171) bestreitet das zweite Einzel ab 16 Uhr gegen Alaa Trifi (ATP 1171).

Der 22-jährige Aargauer Kym setzte sich gegen den elf Jahre älteren tunesischen Teamleader Moez Echargui verdientermassen durch. Kym musste im zweiten Satz drei Breakmöglichkeiten abwehren, ehe ihm zum 5:4 das einzige Break der gesamten Partie gelang. Nach 113 Minuten verwandelte Kym den zweiten Matchball.