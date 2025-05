Kontroverser Punktgewinn Tsitsipas trifft Gegner am Kopf

Stefanos Tsitsipas trifft bei den ATP-Masters in Rom auf Artur Fils. Bei einem Ballwechsel am Netz traf der Grieche den Franzosen am Kopf, was vom Publikum mit Buhrufen und Pfiffen bedacht wurde.

Publiziert: 14:48 Uhr | Aktualisiert: 14:49 Uhr