King Slam mit Protz-Werbevideo Sinner im kurligen Kostüm – Medwedew auf einem Bären

Am Ende des Jahres sind viele Tennisspieler von der anspruchsvollen Tour am Limit. Sechs der besten Spieler der aktuellen Zeit messen sich nun in Saudi-Arabien. Der Grossevent rührt die Werbetrommel, dabei geht es aus sportlicher Sicht eigentlich um rein gar nichts.