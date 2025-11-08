Djokovic feiert weiteren Rekord

Der Weltranglisten-Fünfte Novak Djokovic gewinnt in Athen den Final gegen Lorenzo Musetti. Er sichert sich damit einen weiteren Rekord.

Grosse Erlösung bei Novak Djokovic nach dem verwerteten Matchball zum Turniersieg in Athen. Foto: Yorgos Karahalis

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der topgesetzte Serbe bezwang in Athen im Final den Italiener Lorenzo Musetti (ATP 9) 4:6, 6:3, 6:4 und ist mit 38 Jahren und 170 Tagen der älteste Turniersieger überhaupt auf der ATP Tour.

Djokovic löste Gaël Monfils ab; der Franzose hatte im Januar in Auckland im Alter von 38 Jahren und 132 Tagen triumphiert. Derweil verpasste es Musetti aufgrund der Niederlage, sich das Ticket für ATP Finals von kommender Woche in Turin zu sichern. Mit einem Sieg hätte er den Kanadier Felix Auger-Aliassime vom 8. Platz verdrängt. Dieser verzichtete wegen Knieproblemen auf das Turnier in Metz.

Djokovic musste sich den 101. ATP-Titel und den neunten Sieg im zehnten Duell gegen Musetti hart erkämpfen. Im entscheidenden dritten Satz gab er zweimal einen Breakvorsprung preis, nach dem 6:5 liess er dann aber bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen. Die Partie dauerte gut drei Stunden. Das Turnier in Athen wurde von Djokovics Bruder Djordje organisiert.