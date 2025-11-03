Dank eines deutlichen Sieges über die polnische Weltnummer 2 steht die Kasachin Jelena Rybakina an den WTA Finals in Riad bereits im Halbfinal. Amanda Anisimova besiegelt dagegen das Aus ihrer Landsfrau Madison Keys.

1/2 Jelena Rybakina gewinnt gegen Iga Swiatek Foto: Ng Han Guan

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Amanda Anisimova und Jelena Rybakina feiern in der zweiten Round-Robin-Runde an den WTA Finals in Riad Siege. Zudem darf sich Rybakina in der saudi-arabischen Hauptstadt bereits über den Halbfinaleinzug freuen.

Im ersten Spiel des Tages gewinnt Rybakina überraschend deutlich gegen Iga Swiatek. Während die Polin den ersten Satz noch für sich entscheiden kann, ist Rybakina in der Folge deutlich überlegen. Die Kasachin sichert sich den Sieg schliesslich in drei Sätzen mit 3:6, 6:1 und 6:0.

In der Partie zwischen den US-Amerikanerinnen Anisimova und Madison Keys gewinnt Anisimova klar mit 4:6, 6:3, 6:2. Damit ist Keys, die auch ihre erste Partie verloren hat, bereits ausgeschieden.

Jelena Rybakina steht hingegen bereits sicher in den Halbfinals. Dies, weil sie als einzige Spielerin ihrer Gruppe bereits zweimal gewonnen hat.

Am 5. November wird in der Partie zwischen Swiatek und Anisimova dann das zweite Halbfinalticket vergeben. Beide haben bisher einmal gewonnen.