DE
FR
Abonnieren

In nur 73 Minuten
Bencic gewinnt in Wuhan gegen Vekic

Belinda Bencic zieht souverän in die Runde der letzten 32 des Wuhan Open ein. Im Spiel gegen Donna Vekic (WTA 71) setzt sie sich in zwei Sätzen überlegen 6:2 und 6:2 durch.
Publiziert: 12:00 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Belinda Bencic gewinnt in zwei Sätzen gegen Donna Vekic.
Foto: Mahesh Kumar A.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In 73 Minuten wahrte Belinda Bencic (28), die erstmals seit der Geburt ihrer Tochter im April 2024 wieder zur Top 15 der Welt gehört, stets einen komfortablen Vorsprung gegen Donna Vekic. Dank dieses Sieges resultieren aus den vergangenen sechs Duellen zwischen Bencic und der Kroatin nun fünf Siege für die Schweizerin.

In den Sechzehntelfinals der Turniers in China wird Bencic auf Elise Mertens (WTA 21) treffen. Die beiden haben erst einmal gegeneinander gespielt, 2021 in den Sechzehntelfinals des Australian Open. Damals gewann die Belgierin überlegen 6:2 und 6:1.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen