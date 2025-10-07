Bencic gewinnt in Wuhan gegen Vekic

Belinda Bencic zieht souverän in die Runde der letzten 32 des Wuhan Open ein. Im Spiel gegen Donna Vekic (WTA 71) setzt sie sich in zwei Sätzen überlegen 6:2 und 6:2 durch.

Belinda Bencic gewinnt in zwei Sätzen gegen Donna Vekic. Foto: Mahesh Kumar A.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In 73 Minuten wahrte Belinda Bencic (28), die erstmals seit der Geburt ihrer Tochter im April 2024 wieder zur Top 15 der Welt gehört, stets einen komfortablen Vorsprung gegen Donna Vekic. Dank dieses Sieges resultieren aus den vergangenen sechs Duellen zwischen Bencic und der Kroatin nun fünf Siege für die Schweizerin.

In den Sechzehntelfinals der Turniers in China wird Bencic auf Elise Mertens (WTA 21) treffen. Die beiden haben erst einmal gegeneinander gespielt, 2021 in den Sechzehntelfinals des Australian Open. Damals gewann die Belgierin überlegen 6:2 und 6:1.