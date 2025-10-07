Bencic gewinnt in Wuhan gegen Vekic

Belinda Bencic gewinnt in zwei Sätzen gegen Donna Vekic.
In 73 Minuten wahrte Belinda Bencic (28), die erstmals seit der Geburt ihrer Tochter im April 2024 wieder zur Top 15 der Welt gehört, stets einen komfortablen Vorsprung gegen Donna Vekic. Dank dieses Sieges resultieren aus den vergangenen sechs Duellen zwischen Bencic und der Kroatin nun fünf Siege für die Schweizerin.
In den Sechzehntelfinals der Turniers in China wird Bencic auf Elise Mertens (WTA 21) treffen. Die beiden haben erst einmal gegeneinander gespielt, 2021 in den Sechzehntelfinals des Australian Open. Damals gewann die Belgierin überlegen 6:2 und 6:1.
