Das Schweizer Team für die Davis-Cup-Begegnung gegen Indien steht, US-Open-Überflieger Jérôme Kym ist sicher dabei. Die Teilnahme von Leandro Riedi ist noch offen.

1/4 Jérôme Kym vertritt die Schweiz beim Davis-Cup-Duell gegen Indien – wie hier im Februar gegen Spanien. Foto: keystone-sda.ch

Jérôme Kym (22), Marc-Andrea Hüsler (29), Dominic Stricker (23) und Jakub Paul (26) stehen im Aufgebot von Davis-Cup-Captain Severin Lüthi (49) für die Begegnung am 12./13. September in Biel mit Indien.

Ob US-Open-Achtelfinalist Leandro Riedi (23) gegen Indien Teil des Teams sein wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen, wie Swiss Tennis mitteilt. Captain Lüthi kann sein Aufgebot bis eine Stunde vor der Auslosung am 11. September ändern oder ergänzen.

Angeführt wird die Schweiz von Kym (ATP 175), der sich am US Open durch die Qualifikation kämpfte und bis in die dritte Runde vorstiess. Die Linkshänder Stricker (ATP 226) und Hüsler (ATP 227) werden voraussichtlich um die Nummer zwei im Einzel kämpfen. Der «Rückkehrer» Paul, der zum ersten Mal seit 2019 aufgeboten wurde, dürfte der Mann für das Doppel sein.

In der Begegnung, in der es um den Verbleib in der Weltgruppe 1 geht, gilt die Schweiz als klare Favoritin. Indiens bestklassierter Spieler, Sumit Nagal, liegt in der Weltrangliste nur an Position 293 und damit hinter allen nominierten Schweizern.