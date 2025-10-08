DE
FR
Abonnieren

Im Achtelfinal in Wuhan
Bencic kampflos weiter – jetzt wartet der Wimbledon-Schreck

Belinda Bencic erreicht kampflos den Achtelfinal der Wuhan Open, nachdem ihre Gegnerin Elise Mertens zurückgezogen hat. Die Schweizerin trifft nun auf die Weltranglistenzweite Iga Swiatek.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Belinda Bencic steht im Achtelfinal, ohne den Schläger in die Hand nehmen zu müssen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Belinda Bencic erreicht Achtelfinal in Wuhan nach Rückzug von Elise Mertens
  • Nächste Gegnerin ist Iga Swiatek, die Bencic in Wimbledon deutlich besiegt
  • Bencic gewann ihr Erstrundenmatch gegen Donna Vekic in nur 73 Minuten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic steht in den Achtelfinals der Wuhan Open. Ihre Gegnerin in der Runde der letzten 32, die Belgierin Elise Mertens (WTA 21), trat nicht zur Partie an.

Nun trifft die 28-Jährige und aktuelle Weltnummer 15 am frühen Donnerstagmorgen Schweizer Zeit auf Iga Swiatek (WTA 2). Die Polin konnte vier der fünf bisherigen Begegnungen mit Bencic für sich entscheiden. Zuletzt trafen die beiden im Juli im Halbfinal von Wimbledon aufeinander. Swiatek liess der Ostschweizerin keine Chance und gewann mit 6:2 und 6:0.

In der ersten Runde des Turniers in China hatte sich Bencic souverän gegen die Kroatin Donna Vekic (WTA 71) durchgesetzt. In nur 73 Minuten gewann sie mit 6:2 und 6:2.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen