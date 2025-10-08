Belinda Bencic erreicht kampflos den Achtelfinal der Wuhan Open, nachdem ihre Gegnerin Elise Mertens zurückgezogen hat. Die Schweizerin trifft nun auf die Weltranglistenzweite Iga Swiatek.

Bencic gewann ihr Erstrundenmatch gegen Donna Vekic in nur 73 Minuten

Belinda Bencic steht in den Achtelfinals der Wuhan Open. Ihre Gegnerin in der Runde der letzten 32, die Belgierin Elise Mertens (WTA 21), trat nicht zur Partie an.

Nun trifft die 28-Jährige und aktuelle Weltnummer 15 am frühen Donnerstagmorgen Schweizer Zeit auf Iga Swiatek (WTA 2). Die Polin konnte vier der fünf bisherigen Begegnungen mit Bencic für sich entscheiden. Zuletzt trafen die beiden im Juli im Halbfinal von Wimbledon aufeinander. Swiatek liess der Ostschweizerin keine Chance und gewann mit 6:2 und 6:0.

In der ersten Runde des Turniers in China hatte sich Bencic souverän gegen die Kroatin Donna Vekic (WTA 71) durchgesetzt. In nur 73 Minuten gewann sie mit 6:2 und 6:2.