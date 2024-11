Die Besten der Tennis-Saison spielen an den ATP Finals gegeneinander. Wer ist dabei und wo kann ich die Spiele schauen? Das Wichtigste gibts hier.

An den ATP Finals reisst eine 23-jährige Serie

Was sind die ATP Finals?

Die ATP Finals sind der krönende Abschluss der Tennis-Saison. Sie finden jeweils Mitte November statt. Sie sind nach den vier Grand Slams (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) das wichtigste Turnier des Jahres. Teilnehmen dürfen nur die acht besten Spieler der Saison.

Wann finden die ATP Finals 2024 statt?

Die ATP Finals 2024 finden vom 10. bis 17. November statt. Austragungsort ist Turin (It).

Der Modus

Die acht Spieler werden vor Turnierbeginn in zwei Vierergruppen gelost. Jeder spielt einmal gegen jeden, so dass alle Teilnehmer drei Gruppenspiele bestreiten. Danach ziehen die beiden Gruppenbesten in die Halbfinals ein. Der Sieger trifft dabei jeweils auf den Zweitplatzierten der anderen Gruppe.

Die Teilnehmer 2024

Das Feld der Teilnehmer wird von der Nummer 1, Jannik Sinner, angeführt. Diese Spieler sind dabei:

Jannik Sinner (It, ATP 1)

Alexander Zverev (De, ATP 2)

Carlos Alcaraz (Sp, ATP 3)

Daniil Medwedew (Russ, ATP 4)

Taylor Fritz (USA, ATP 6)

Casper Ruud (Dä, ATP 7)

Alex de Minaur (Aus, ATP 8)

Andrej Rublew (Russ, ATP 9)

Die beiden Gruppen

Gruppe Ilie Nastase: Jannik Sinner, Daniil Medwedew, Taylor Fritz, Alex de Minaur

Gruppe John Newcombe: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Andrej Rublew

Der grosse Abwesende

Eigentlich hätte sich auch Novak Djokovic für die ATP Finals qualifiziert. Doch der Serbe hat seine Teilnahme abgesagt. Damit verkommen die Finals 2024 zu einer Besonderheit. Erstmals seit 2001 finden sie ohne einen der «Big three» statt. Roger Federer ist bereits 2022 zurückgetreten, Rafael Nadal hat sich nicht qualifiziert und Djokovic verzichtet. In den letzten 23 Jahren hat immer mindestens einer des Trios am letzten Turnier des Jahres teilgenommen. Nun reisst diese Serie.

Punkteverteilung

Wer ein Gruppenspiel gewinnt, bekommt 200 Weltranglistenpunkte. Für den Sieg im Halbfinal gibts 400, und wer den Titel holt, darf sich über eine Gutschrift von 500 Punkten freuen. Wer jede Partie gewinnt, kann so maximal 1500 Punkte holen.

Preisgeld

Insgesamt werden 15,25 Millionen Dollar an Preisgeld verteilt und damit gleich viel wie bei den WTA Finals. Wer das Turnier gewinnt, darf sich über einen Scheck in der Höhe von rund 2,24 Millionen Dollar freuen.

TV-Übertragung

Die ATP Finals werden nicht im Free-TV übertragen. Wer sie mitverfolgen möchte, braucht ein Abo beim Pay-TV-Sender Sky.

Der Rekordsieger

Novak Djokovic hat die ATP Finals siebenmal gewonnen. Damit ist der Serbe Rekordsieger. Hinter ihm liegt Roger Federer mit sechs Triumphen auf Platz 2, Dritter ist Ivan Lendl mit fünf Siegen.

Der Titelverteidiger

Letztes Jahr hat Novak Djokovic den Titel gewonnen. Zur Verteidigung tritt der Serbe nicht an.

Die Sieger der letzten zehn Jahre

2023: Novak Djokovic (Srb) s. Jannik Sinner (it) 6:3, 6:3

Novak Djokovic (Srb) s. Jannik Sinner (it) 6:3, 6:3 2022: Novak Djokovic (Srb) s. Casper Ruud (No) 7:5, 6:3

Novak Djokovic (Srb) s. Casper Ruud (No) 7:5, 6:3 2021: Alexander Zverev (De) s. Daniil Medwedew (Russ) 6:4, 6:4

Alexander Zverev (De) s. Daniil Medwedew (Russ) 6:4, 6:4 2020: Daniil Medwedew (Russ) s. Dominic Thiem (Ö) 4:6, 7:6, 6:4

Daniil Medwedew (Russ) s. Dominic Thiem (Ö) 4:6, 7:6, 6:4 2019: Stefanos Tsitsipas (Gr) s. Dominic Thiem (Ö) 6:7, 6:2, 7:6

Stefanos Tsitsipas (Gr) s. Dominic Thiem (Ö) 6:7, 6:2, 7:6 2018: Alexander Zverev (De) s. Novak Djokovic (Srb) 6:4, 6:3

Alexander Zverev (De) s. Novak Djokovic (Srb) 6:4, 6:3 2017: Grigor Dimitrov (Bul) s. David Goffin (Bel) 7:5, 4:6, 6:3

Grigor Dimitrov (Bul) s. David Goffin (Bel) 7:5, 4:6, 6:3 2016: Andy Murray (Gb) s. Novak Djokovic (Srb) 6:3, 6:4

Andy Murray (Gb) s. Novak Djokovic (Srb) 6:3, 6:4 2015: Novak Djokovic (Srb) s. Roger Federer (Sz) 6:3, 6:4

Novak Djokovic (Srb) s. Roger Federer (Sz) 6:3, 6:4 2014: Novak Djokovic (Srb) s. Roger Federer (Sz) kampflos