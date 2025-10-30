Tennis-Ass Bencic überzeugt auch in Hongkong

Belinda Bencic überzeugt beim WTA-250-Turnier in Hongkong auch bei ihrem zweiten Auftritt. Die Ostschweizerin wird mit dem 6:2, 6:2 gegen die Chinesin Wang Yafan ihrem Status als Favoritin gerecht.

Belinda Bencic wird ihrer Favoritenrolle auch gegen die Chinesin Wang Yafan gerecht. Foto: KIYOSHI OTA

Darum gehts Bencic setzt ihre Erfolgsserie in Asien nach Tokio fort

Viertelfinal-Gegnerin Bucsa bietet Revanche für Niederlage vor zwei Jahren

Bencic gewann den ersten Satz klar und blieb unbehelligt beim Service Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit dem erwarteten Erfolg im ersten Aufeinandertreffen mit Wang, die vor sechs Jahren zu den besten 50 Spielerinnen gehört hat, gegenwärtig im Ranking aber lediglich auf Platz 298 geführt wird, setzte die topgesetzte Bencic in der Woche nach dem Turniersieg in Tokio ihr Hoch in Asien fort.

Nach dem klar gewonnenen ersten Satz stellte die Weltranglisten-Elfte das Weiterkommen im zweiten Durchgang mit dem Servicedurchbruch zum 3:1 sicher. Es war die Entscheidung, zumal Bencic bei eigenem Service während der gesamten Partie unbehelligt blieb.

Viertelfinal-Gegnerin von Bencic ist Cristina Bucsa, die Nummer 68 der Welt. Gegen die in Moldawien geborene Spanierin bekommt die Schweizerin die Möglichkeit zur Revanche für die Niederlage im bisher einzigen Duell. Im August vor zwei Jahren scheiterte sie gegen die diesjährige US-Open-Achtelfinalistin in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers in Cincinnati, Ohio, in drei Sätzen.