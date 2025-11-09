Alcaraz feiert erfolgreichen Auftakt in ATP-Finals

Die Weltnummer 2 Carlos Alcaraz ist mit einem Sieg in die ATP Finals gestartet. Doch der Spanier hat mehr zu kämpfen, als ihm lieb ist.

1/2 Ein Auftakt nach Mass: Carlos Alcaraz gewinnt zum Auftakt in zwei Sätzen. Foto: ALESSANDRO DI MARCO

Carlos Alcaraz feiert bei den ATP Finals in Turin einen Auftaktsieg. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien gewinnt gegen Alex De Minaur nach Startschwierigkeiten mit 7:6 (7:5), 6:2.

Alcaraz gibt im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und ist im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holt er den Vorteil schliesslich zurück auf seine Seite und verwertet den ersten Satzball.

Der zweite Umgang ist eine klare Sache für den 22-Jährigen, der auch das fünfte Duell mit dem Australier für sich entscheidet und – anders als im Vorjahr – erfolgreich ins Saisonendturnier der besten acht Spieler des Jahres startet. 2024 verlor Alcaraz die Auftaktpartie überraschend gegen Casper Ruud, was ihn schliesslich das Ticket für die Halbfinals kostete.