Titelverteidigerin Gauff reagiert auf Startpleite

Coco Gauff lässt bei den WTA Finals Jasmine Paolini keine Chance. Im abschliessenden Gruppenspiel kriegt sie es mit Aryna Sabalenka zu tun, die ihrerseits Jessica Pegula bezwingt.

Coco Gauff (Bild) gewinnt in Riad gegen die angeschlagene Jasmine Paolini. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Titelverteidigerin Coco Gauff hält sich bei den WTA Finals in Riad im Rennen um die Halbfinal-Qualifikation. Die Amerikanerin kommt mit dem 6:3, 6:2 gegen Jasmine Paolini im zweiten Gruppenspiel zum ersten Sieg.

Die wegen einer Grippe nicht in bester Verfassung angetretene Paolini steht wie schon vor zwei Tagen gegen Aryna Sabalenka auf verlorenem Posten. Nach ihren zwei deutlichen Niederlagen hat die Italienerin keine Chance mehr, in die Halbfinals vorzustossen.

Am Donnerstag, am letzten Spieltag der Gruppe Steffi Graf, werden Gauff, Sabalenka und Jessica Pegula um die zwei Plätze in der K.-o.-Runde spielen. Sabalenka hat dabei die besten Voraussetzungen. Die Weltranglistenerste feiert mit dem 6:4, 2:6, 6:3 gegen Pegula den zweiten Sieg, wobei sie im Schlussdurchgang einen Breakrückstand korrigiert.

Sabalenka trifft am Donnerstag auf Gauff und Pegula auf Paolini.