Das musst du über die Australian Open 2025 wissen

1/10 Die Australian Open finden im Melbourne Park statt. Foto: keystone-sda.ch

Die Australian Open

Die Australian Open sind neben den French Open, Wimbledon und den US Open eines der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis. 2025 findet das Turnier, das auch als «Happy Slam» bekannt ist, vom 12. bis 26. Januar statt. Der Turnierstart am Sonntag wurde 2024 eingeführt. Seither dauern die Australian Open 15 statt wie davor 14 Tage.

Wo wird gespielt?

Die Australian Open werden in Melbourne, der zweitgrössten Stadt Australiens, ausgetragen. Die Spiele finden im Melbourne Park statt, der 20 Hektar gross ist und 24 Tennisplätze bietet. Die drei grössten Plätze sind die Rod Laver Arena (14'820 Zuschauerkapazität), wo auch der Final gespielt wird, die John Cain Arena (10'500 Plätze) und die Margaret Court Arena (7'500 Plätze).

Wie hoch ist das Preisgeld?

2025 werden insgesamt 96,5 Millionen Australische Dollar (umgerechnet rund 55 Millionen Franken) an Preisgeld ausgeschüttet. Das ist deutlich mehr als noch im Vorjahr (79,5 Millionen Australische Dollar). Die Siegerin und der Sieger erhalten jeweils 1,98 Millionen Franken, die Finalistin und der Finalist 1,08 Franken.





1. Runde 75'000 Fr. 2. Runde 113'000 Fr. 3. Runde 164'000 Fr. Achtelfinal 238'000 Fr. Viertelfinal 377'000 Fr. Halbfinal 620'000 Fr. Finalteilnahme 1,08 Mio. Fr. Sieg 1,98 Mio. Fr.

Auf welchem Belag wird gespielt?

Bei den Australian Open wird auf Hartplatz gespielt. Bis 1988 wurde das Turnier noch – wie in Wimbledon – auf Rasen ausgetragen.

Wer hat für die Australian Open abgesagt?

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova hat ihre Teilnahme abgesagt. Die Tschechin ist verletzt.

Welche Spielerinnen und Spieler aus der Schweiz sind dabei?

Belinda Bencic und Dominic Stricker treten bei den Australian Open dank eines geschützten Rankings an. Für Bencic ist es das erste Grand-Slam-Turnier als Mami. Stan Wawrinka, der 2014 Down Under triumphierte, hat von den Organisatoren eine Wildcard bekommen.

Zwei Schweizer und sieben Schweizerinnen sind in der Qualifikation angetreten. Einzig Viktorija Golubic hat sie erfolgreich überstanden und sich fürs Hauptfeld qualifiziert.

Wer sind die erfolgreichsten Spieler?

Novak Djokovic ist bei den Männern mit zehn Siegen der erfolgreichste Spieler der Australian Open. Bei den Frauen ist Serena Williams mit sieben Titeln Rekordträgerin. Die Titelverteidiger heissen Jannik Sinner bei den Männern und Aryna Sabalenka bei den Frauen.

Der Modus – Tiebreak-Regel

Die Männer spielen im «Best-of-Five»-Modus. Heisst: Wer in die nächste Runde einziehen will, muss drei Sätze gewinnen. Bei den Frauen gilt der «Best-of-Three»-Modus: Die Spielerin gewinnt, welche zuerst zwei Sätze für sich entscheidet.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen kommt bei den Australian Open eine spezielle Tiebreak-Regel zum Zuge, sollten die Spiele in ein alles entscheidendes Tiebreak gehen (bei den Männern beim Stand von 6:6 im fünften, bei den Frauen im dritten Satz). Dann wird ein Match-Tiebreak gespielt. Dabei wird das Tiebreak so lange gespielt, bis ein Spieler oder eine Spielerin zwei Punkte Vorsprung hat und 10 Punkte erreicht wurden.

Die Hitzeregel

Im australischen Sommer können im Januar und Februar jeweils extreme Temperaturen herrschen. Um die Spielerinnen und Spieler zu schützen, wurde 1998 die «Extreme Heat Policy» eingeführt. Dabei müssen Partien unterbrochen werden, wenn die Temperaturen auf über 40 Grad Celsius steigen. Weil es aber sogar noch deutlich heisser werden kann, wird seit 2019 auch eine «Heat Stress Scale» (Hitzebelastungsskala von 1-5) angewendet.

Erreicht die Skala eine vier, kann bei den Frauen nach dem zweiten Satz eine längere Pause eingelegt werden, bei den Männern hingegen erst nach dem dritten Satz. Sollte sogar die fünfte Stufe erreicht werden, besteht die Möglichkeit, die Partie zu unterbrechen. Einfluss auf die Skala haben die Faktoren Lufttemperatur, Strahlungswärme der Sonne, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit.

Der Zeitplan

Wenn in Australien die Day-Session beginnt, ist es in der Schweiz 1 Uhr nachts. Die Night-Session beginnt rechtzeitig zum Frühstück um 9 Uhr. Die Halbfinals beginnen um 4 Uhr Schweizer Zeit, die Finals jeweils um 9.30 Uhr.

1. Runde: 12. bis 14. Januar

2. Runde: 15. und 16. Januar

3. Runde: 17. und 18. Januar

Achtelfinals: 19. und 20. Januar

Viertelfinals: 21. und 22. Januar

Halbfinals: 23. und 24. Januar

Finals: 25. Januar (Frauen) und 26. Januar (Männer)

Alle Sieger seit «Open Era»

2024: Jannik Sinner – Daniil Medwedew 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

2023: Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas 6:3, 7:6, 7:6

2022: Rafael Nadal – Daniil Medwedew 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5

2021: Novak Djokovic – Daniil Medwedew 7:5, 6:2, 6:2

2020: Novak Djokovic – Dominic Thiem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

2019: Novak Djokovic – Rafael Nadal 6:3, 6:2, 6:3

2018: Roger Federer – Marin Cilic 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1

2017: Roger Federer – Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

2016: Novak Djokovic – Andy Murray 6:1, 7:5, 7:6

2015: Novak Djokovic – Andy Murray 7:6, 6:7, 6:3, 6:0

2014: Stan Wawrinka – Rafael Nadal 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

2013: Novak Djokovic – Andy Murray 6:7, 7:6, 6:3, 6:2

2012: Novak Djokovic – Rafael Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5

2011: Novak Djokovic – Andy Murray 6:4, 6:2, 6:3

2010: Roger Federer – Andy Murray 6:3, 6:4, 7:6

2009: Rafael Nadal – Roger Federer 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2

2008: Novak Djokovic – Jo-Wilfried Tsonga 4:6, 6:4, 6:3, 7:6

2007: Roger Federer – Fernando Gonzalez 7:6, 6:4, 6:4

2006: Roger Federer – Marcos Baghdatis 5:7, 7:5, 6:0, 6:2

2005: Marat Safin – Lleyton Hewitt 1:6, 6:3, 6:4, 6:4

2004: Roger Federer – Marat Safin 7:6, 6:4, 6:2

2003: Andre Agassi – Rainer Schüttler 6:2, 6:2, 6:1

2002: Thomas Johansson – Marat Safin 3:6, 6:4, 6:4, 7:6

2001: Andre Agassi – Arnaud Clement 6:4, 6:2, 6:2

2000: Andre Agassi – Yevgeny Kafelnikov 3:6, 6:3, 6:2, 6:4

1999: Yevgeny Kafelnikov – Thomas Enqvist 4:6, 6:0, 6:3, 7:6

1998: Petr Korda – Marcelo Rios 6:2, 6:2, 6:2

1997: Pete Sampras – Carlos Moya 6:2, 6:3, 6:3

1996: Boris Becker – Michael Chang 6:2, 6:4, 2:6, 6:2

1995: Andre Agassi – Pete Sampras 4:6, 6:1, 7:6, 6:4

1994: Pete Sampras – Todd Martin 7:6, 6:4, 6:4

1993: Jim Courier – Stefan Edberg 6:2, 6:1, 2:6, 7:5

1992: Jim Courier – Stefan Edberg 6:3, 3:6, 6:4, 6:2

1991: Boris Becker – Ivan Lendl 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

1990: Ivan Lendl – Stefan Edberg 4:6, 7:6, 5:2 Aufgabe

1989: Ivan Lendl – Miloslav Mecir 6:2, 6:2, 6:2

1988: Mats Wilander – Pat Cash 6:3, 6:7, 3:6, 6:1, 8:6

1987: Stefan Edberg – Pat Cash 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3

1986: Kein Turnier, da Umstellung auf neuen Austragungstermin

1985: Stefan Edberg – Mats Wilander 6:4, 6:3, 6:3

1984: Mats Wilander – Kevin Curren 6:7, 6:4, 7:6, 6:2

1983: Mats Wilander – Ivan Lendl 6:1, 6:4, 6:4

1982: Johan Kriek – Steve Denton 6:3, 6:3, 6:2

1981: Johan Kriek – Steve Denton 6:2, 7:6, 6:7, 6:4

1980: Brian Teacher – Kim Warwick 7:5, 7:6, 6:3

1979: Guillermo Vilas – John Sadri 7:6, 6:3, 6:2

1978: Guillermo Vilas – John Marks 6:4, 6:4, 3:6, 6:3

1977: Roscoe Tanner – Guillermo Vilas 6:3, 6:3, 6:3

1977: Vitas Gerulaitis – John Lloyd 6:3, 7:6, 5:7, 3:6, 6:2

1976: Mark Edmondson – John Newcombe 6:7, 6:3, 7:6, 6:1

1975: John Newcombe – Jimmy Connors 7:5, 3:6, 6:4, 7:5

1974: Jimmy Connors – Phil Dent 7:6, 6:4, 4:6, 6:3

1973: John Newcombe – Onny Parun 6:3, 6:7, 7:5, 6:1

1972: Ken Rosewall – Mal Anderson 7:6, 6:3, 7:5

1971: Ken Rosewall – Arthur Ashe 6:1, 7:5, 6:3

1970: Arthur Ashe – Dick Crealy 6:4, 9:7, 6:2

1969: Rod Laver – Andres Gimeno 6:3, 6:4, 7:5

Alle Siegerinnen seit «Open Era»

2024: Aryna Sabalenka – Qinwen Zheng 6:3, 6:2

2023: Aryna Sabalenka – Jelena Rybakina 4:6, 6:3, 6:4

2022: Ashleigh Barty – Danielle Collins 6:3, 7:6

2021: Naomi Osaka – Jennifer Brady 6:4. 6:3

2020: Sofia Kenin – Garbine Muguruza 4:6, 6:2, 6:2

2019: Naomi Osaka – Petra Kvitova 7:6, 5:7, 6:4

2018: Caroline Wozniacki – Simona Halep 7:6, 3:6, 6:4

2017: Serena Williams – Venus Williams 6:4, 6:4

2016: Angelique Kerber – Serena Williams 6:4, 3:6, 6:4

2015: Serena Williams – Maria Sharapova 6:3, 7:6

2014: Li Na – Dominika Cibulkova 7:6, 6:0

2013: Victoria Azarenka – Li Na 4:6, 6:4, 6:3

2012: Victoria Azarenka – Maria Sharapova 6:3, 6:0

2011: Kim Clijsters – Li Na 3:6, 6:3, 6:3

2010: Serena Williams – Justine Henin 6:4, 3:6, 6:2

2009: Serena Williams – Dinara Safina 6:0, 6:3

2008: Maria Sharapova – Ana Ivanovic 7:5, 6:3

2007: Serena Williams – Maria Sharapova 6:1, 6:2

2006: Amelie Mauresmo – Justine Henin 6:1, 2:0 Aufgabe

2005: Serena Williams – Lindsay Davenport 2:6, 6:3, 6:0

2004: Justine Henin – Kim Clijsters 6:3, 4:6, 6:3

2003: Serena Williams – Venus Williams 7:6, 3:6, 6:4

2002: Jennifer Capriati – Martina Hingis 4:6, 7:6, 6:2

2001: Jennifer Capriati – Martina Hingis 6:4, 6:3

2000: Lindsay Davenport – Martina Hingis 6:1, 7:5

1999: Martina Hingis – Amelie Mauresmo 6:2, 6:3

1998: Martina Hingis – Conchita Martinez 6:3, 6:3

1997: Martina Hingis – Mary Pierce 6:2, 6:2

1996: Monica Seles – Anke Huber 6:4, 6:1

1995: Mary Pierce – Arantxa Sanchez 6:3, 6:2

1994: Steffi Graf – Arantxa Sanchez 6:0, 6:2

1993: Monica Seles – Steffi Graf 4:6, 6:3, 6:2

1992: Monica Seles – Mary Joe Fernandez 6:2, 6:3

1991: Monica Seles – Jana Novotna 5:7, 6:3, 6:1

1990: Steffi Graf – Mary Joe Fernandez 6:3, 6:4

1989: Steffi Graf – Helena Sukova 6:4, 6:4

1988: Steffi Graf – Chris Evert 6:1, 7:6

1987: Hana Mandlikova – Martina Navratilova 7:5, 7:6

1986: Kein Turnier, da Umstellung auf neuen Austragungstermin

1985: Martina Navratilova – Chris Evert 6:2, 4:6, 6:2

1984: Chris Evert – Helena Sukova 6:7, 6:1, 6:3

1983: Martina Navratilova – Kathy Jordan 6:2, 7:6

1982: Chris Evert – Martina Navratilova 6:3, 2:6, 6:3

1981: Martina Navratilova – Chris Evert 6:7, 6:4, 7:5

1980: Hana Mandlikova – Wendy Turnbull 6:0, 7:5

1979: Barbara Jordan – Sharon Walsh 6:3, 6:3

1978: Christine O'Neil – Betsy Nagelsen 6:3, 7:6

1977: Evonne Cawley – Helen Cawley 6:3, 6:0

1977: Kerry Reid – Dianne Fromholtz 7:5, 6:2

1976: Evonne Cawley – Renata Tomanova 6:2, 6:2

1975: Evonne Cawley – Martina Navratilova 6:3, 6:2

1974: Evonne Cawley – Chris Evert 7:6, 4:6, 6:0

1973: Margaret Court – Evonne Cawley 6:4, 7:5

1972: Virginia Wade – Evonne Cawley 6:4, 6:4

1971: Margaret Court – Evonne Cawley 2:6, 7:6, 7:5

1970: Margaret Court – Kerry Melville 6:1, 6:3

1969: Margaret Court – Billie Jean King 6:4, 6:1