Riedi sorgt für nächste Schweizer US-Open-Sensation

1/4 Qualifikant Leandro Riedi sorgt an den US Open für Furore. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach Jérôme Kym schafft mit Leandro Riedi auch der andere Schweizer Qualifikant an den US Open den Einzug in die 3. Runde. Der Zürcher ringt den als Nummer 19 gesetzten Francisco Cerundolo aus Argentinien in fünf Sätzen nieder.

Zwei Monate nach seinem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon macht Riedi in New York mächtig von sich reden. Nach seiner Siegpremiere auf Major-Stufe am Dienstag gegen den Spanier Pedro Martinez (ATP 66) gelingt es dem 23-jährigen Zürcher, nur die Nummer 435 der Welt, gegen einen weiteren Sandplatz-Spezialisten mit einem hart erkämpften 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2-Erfolg nachzulegen.

Im dritten Satz mit Break im Hintertreffen

Dabei deutet im ersten Duell mit den Weltranglisten-19. Cerundolo zu Beginn wenig auf einen weiteren Exploit des Schweizers hin. Zwar begegnet Riedi dem Argentinier mehrheitlich auf Augenhöhe, kann seine Chancen, die sich ihm bieten, jedoch nicht nutzen. Gleich reihenweise vergibt er Breakmöglichkeiten, während sein Gegner die wenigen Gelegenheiten effizient nutzt und so mit 2:0 Sätzen vorlegen kann.

Auch zu Beginn des dritten Durchgangs nimmt Cerundolo dem Schweizer Qualifikanten sogleich wieder den Aufschlag ab, doch dann schlägt Riedi zurück. Mit dem ersten Break zum 2:2 tankt er Moral und setzt gegen den Südamerikaner, der sich in der 1. Runde über fünf Sätze durchbeissen musste, letztlich zur grossen Aufholjagd an. Nach etwas mehr als dreieinhalb Stunden vervollständigt Riedi mit seinem zweiten Matchball die grosse Wende.

Chatschanow oder Majchrzak?

In der 3. Runde trifft der Juniorenfinalist der French Open 2020, der in der Vergangenheit immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen wurde, am Samstag auf den Polen Kamil Majchrzak. Der Weltranglisten-76. schaltete ebenfalls nach einem 0:2-Satzrückstand (und fünf abgewehrten Matchbällen) sensationell den als Nummer 9 gesetzten Russen Karen Chatschanow aus, in dem er nach über viereinhalb Stunden das entscheidende Match-Tiebreak des fünften Satzes 10:5 gewann.

Einen grossen Auftritt hat in der Nacht auf Samstag auch Jérôme Kym (ATP 175). Der 22-jährige Qualifikant aus dem Aargau bekommt es nach seinem Fünfsatzkrimi gegen den als Nummer 30 gesetzten Brandon Nakashima in der 3. Runde mit einem weiteren Amerikaner zu tun. Er trifft im Louis Armstrong Stadion, der zweitgrössten Arena in Flushing Meadows, auf den Vorjahresfinalisten und Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz.