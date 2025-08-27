US-Open-Coup! Kym übersteht auch die 2. Runde

Zweiter Sieg bei der Grand-Slam-Premiere: Jérôme Kym schlägt den US-Amerikaner Brandon Nakashima und steht in der dritten Runde der US Open.

1/4 Geschafft! Jérôme Kym übersteht an den US Open auch die zweite Runde. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Qualifikant Jérôme Kym steht an den US Open, bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier, in der 3. Runde. Er ringt den als Nummer 30 gesetzten Amerikaner Brandon Nakashima 4:6, 7:6, 7:5, 3:6, 7:6 nieder.

In seinem ersten Fünfsatz-Match überhaupt zeigt sich Kym, die Nummer 175 der Welt, nervenstark. Nach 4:23 Stunden gewinnt er das entscheidende Match-Tiebreak des fünften Satzes 10:8. In der 3. Runde trifft er auf den Südafrikaner Lloyd Harris oder die Weltnummer 4 Taylor Fritz.

Hin und Her im fünften Satz

Die Partie ist eine wahre Achterbahnfahrt, ganz speziell im fünften Satz. Gleich zu Beginn des entscheidenden Durchgangs gelingt ihm das Break zum 2:0 – dank eines Doppelfehlers von Nakashima. Danach gerät der 22-jährige Aargauer aber mit einem Break 2:3 ins Hintertreffen, ehe er sich wieder fängt. Bereits bei 5:4 und Aufschlag Nakashima fehlen ihm nur noch zwei Punkte zum Sieg.

Überhaupt zeigt sich der Grand-Slam-Debütant aus dem Fricktal in den entscheidenden Momenten nervenstärker als die Nummer 31 der Welt. Insgesamt gibt Nakashima seinen Aufschlag gleich dreimal mit einem Doppelfehler ab. In einem Abnützungskampf mit vielen Aufs und Abs lässt sich der Schweizer vom wesentlich erfahreneren Amerikaner nie entscheidend abschütteln. Im Match-Tiebreak liegt Kym nie im Rückstand.

Zahltag für Kym

Die Zahlen hätten am Ende ein Unentschieden als logisches Resultat ergeben – was es im Tennis bekanntlich nicht gibt. Kym ist der etwas aktivere Spieler, der die Punkte mit seinem starken Service (26 Asse) oft diktiert. So kommen am Ende 59 Winner – einer mehr als Nakashima – und 51 unerzwungene Fehler (gegenüber 50) zustande.

Kym, der in der Vergangenheit so oft durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, wird nun auch in der Weltrangliste einen schönen Sprung machen und verdient mindestens 237'000 Dollar.