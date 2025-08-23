Masarova spielt in New York vor grösstmöglicher Kulisse

Ein Schweizer Quartett steht bei den US Open in New York am ersten Tag im Einsatz. Rebeka Masarova hat ihren Auftritt vor grösstmöglicher Kulisse im Arther Ashe Stadium.

Rebeka Masarova hat einen grossen Auftritt vor sich. Foto: Andreas Gora

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Rebeka Masavora (WTA 109) trifft bei den US Open am Sonntag um circa 20 Uhr Schweizer Zeit in der zweiten Partie im weltweit grössten Tennis-Stadion auf Aryna Sabalenka, die Vorjahressiegerin und Nummer 1 der Welt. Das bisher einzige Aufeinandertreffen ist noch nicht allzu lange her. Vor zwei Monaten beim Turnier auf Rasen in Berlin hat sich die Belarussin in zwei Sätzen durchgesetzt.

Jil Teichmann (WTA 85) tritt gegen 19 Uhr gegen die Amerikanerin Caty McNally (WTA 103) an, Belinda Bencic (WTA 18) startet gegen die Qualifikantin Zhang Shuai (WTA 114) aus China (WTA 114) in der Night-Session ins letzte Major-Turnier des Jahres.

Jérôme Kym (ATP 176) bestreitet nach überstandener Qualifikation seine erste Partie im Hauptfeld eines Grand-Slam-Events ebenfalls am Sonntag. Er spielt im Anschluss an den Match mit Jil Teichmann gegen den Amerikaner Ethan Quinn (ATP 81).