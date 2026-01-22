Novak Djokovic erreicht an den Australian Open ohne gefordert zu werden die 3. Runde. Mit 101 Siegen in Melbourne liegt er nun nur noch einen hinter Rekordhalter Roger Federer. Das sind die Fakten des fünften Turniertages.

Djokovic kurz vor Federer-Rekord

Der Zweitrundensieg von Novak Djokovic (ATP 4) gegen den italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli (23, ATP 141) ist einer ohne grosse Geschichte, doch er bringt den 38-jährigen Serben ganz nahe an eine weitere historische Marke. Er kann am Samstag in der 3. Runde mit einem Erfolg gegen den Holländer Botic van de Zandschulp (30, ATP 75) zum ersten Spieler – Mann oder Frau – der Geschichte mit 400 Siegen an Grand-Slam-Turnieren werden. Zum Vergleich: Roger Federer (44) ist mit 369 gewonnen Matches bei Majors zurückgetreten. An den Australian Open liegt Djokovic mit 101 Siegen einen hinter Rekordhalter Federer. Noch.

Top 8 geben sich keine Blösse

Am Donnerstag finden sowohl bei den Männern als auch den Frauen sämtliche Partien aus der unteren Tableauhälfte statt. Von den jeweiligen Top 8 setzen sich alle durch. Lorenzo Musetti (23, ATP 5) gewinnt gegen Landsmann und Namensvetter Lorenzo Sonego (30, ATP 40) mit 6:3, 6:3, 6:4, Ben Shelton (23, ATP 7) fertigt den australischen Qualifikanten Dane Sweeny (24, ATP 182) ebenfalls in drei Sätzen ab (6:3, 6:2, 6:2).

Bei den Frauen überfährt Jessica Pegula (31, WTA 6) ihre Landsfrau Mccartney Kessler (26, WTA 37) mit 6:0, 6:2. Amanda Anisimova (24, WTA 4), die in der ersten Runde die Schweizerin Simona Waltert (25, WTA 87) eliminiert hat, besiegt Katerina Siniakova (29, WTA 45) ebenfalls klar mit 6:1, 6:4.

Titelverteidigerin Keys mit etwas Mühe

Die Vorjahressiegerin Madison Keys (30, WTA 9) hat in einem weiteren US-Duell Ashlyn Krueger (21, WTA 62) 6:1, 7:5 besiegt. Dabei hat sie im zweiten Satz einen 2:5-Rückstand wettgemacht. «Ich habe sehr gut angefangen und Ash hat etwas geschwächelt. Ich habe fest damit gerechnet, dass sie ihr Niveau steigern würde, und das hat sie auch getan», sagt Keys nach dem Spiel.