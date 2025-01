1/5 Die Australian Open enden für Belinda Bencic im Achtelfinal. Foto: keystone-sda.ch

Der starke Comeback-Lauf von Belinda Bencic (27) auf Grand-Slam-Ebene ist im Achtelfinal der Australian Open vorbei. Sie scheitert an der 20-jährigen Amerikanerin Coco Gauff, der Nummer 3 der Welt, in 2:28 Stunden mit 7:5, 2:6, 1:6.

Eine gute Stunde lang spielt die Olympiasiegerin von 2021 phänomenal. Die in dieser Saison noch ungeschlagene Gauff (9:0 Siege) weiss nicht, wie ihr geschieht. Bencic sichert sich mit zwei Breaks nacheinander nach 62 Minuten den ersten Satz.

Wenn die Ostschweizerin in diesem Achtelfinal in der Rod Laver Arena etwas nachtrauern muss, dann dem Start in den zweiten Satz. Bencic lässt nach, Gauff findet ins Spiel. Die Amerikanerin gelangt zu ihrer Sicherheit zurück und lässt in den letzten zwei Sätzen keinen Breakball mehr zu. Bei Bencic geht zum Ende der Partie etwas die Puste aus.

So nimmt das Turnier, in das sie ohne grosse Erwartungen gestiegen ist, letztlich ein logisches Ende. Bencic verliert an Grand-Slam-Turnieren erst zum fünften Mal, nachdem sie den ersten Satz gewonnen hat (bei 49 Siegen). An den Australian Open unterliegt sie erstmals nach Satzführung.

Doch das tut letztlich ihrer beachtlichen Rückkehr auf die allerhöchste Ebene keinen Abbruch. Noch nicht ganz in Top-Form, hat es Bencic dennoch bereits geschafft, ihr bestes Melbourne-Ergebnis aus der Zeit vor der Geburt ihrer Tochter Bella zu egalisieren. Es ist ein vielversprechender Start des Tennis-Mamis in das Comeback-Jahr.