1/7 Novak Djokovic steht nach einem Viersatzsieg in der 3. Runde der Australian Open. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Novak Djokovic (ATP 7) muss gegen den jungen Portugiesen Jaime Faria (ATP 125) wie schon in seinem Auftaktmatch über vier Sätze gehen, siegt schliesslich aber doch souverän 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Die Zweitrunden-Partie war sein 430. Grand-Slam-Spiel, womit er die Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer mit 429 Einsätzen auch in dieser Statistik überflügelt.

In der 3. Runde bekommt es Djokovic, der das Turnier in Melbourne schon zehnmal gewonnen hat, mit Tomas Machac (ATP 25) zu tun. Im direkten Vergleich zwischen dem 37-jährigen Serben und dem 25-jährigen Tschechen steht es 1:1. Zuletzt siegte Machac im vergangenen Jahr im Halbfinal in Genf.

Olympiasiegerin bereits draussen

Zheng Qinwen, Olympiasiegerin und Finalistin des Vorjahres, unterliegt in der 2. Runde überraschend der Deutschen Laura Siegemund. Ein Jahr nach dem Erreichen des Finals in Melbourne wurde Zheng Qinwen (WTA 5) am Mittwoch zur ersten Favoritin, die an den Australian Open strauchelt.

Die 22-jährige Chinesin unterliegt der deutschen Doppelspezialistin Laura Siegemund (WTA 97), der ältesten Spielerin im Dameneinzel, mit 6:7 (3:7), 3:6. Zheng Qinwen bedauert, dass sie in den «wichtigen Punkten» nicht die «richtigen Entscheide» getroffen habe.

Sabalenka mit Mühe, Alcaraz ohne Probleme

Aryna Sabalenka, die Vorjahressiegerin und Weltnummer 1, sichert sich mit einem 6:3, 7:5 über die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 54) den Einzug in die 3. Runde. Die Weissrussin hat jedoch einen schweren Stand und liegt im zweiten Satz mit 2:5 zurück, ehe ihr fünf Games in Folge gelingen.

Carlos Alcaraz, die Nummer 3 der Welt, gewinnz nach dem Auftaktmatch auch die Zweitrunden-Partie in drei Sätzen. Er schlägt den Japaner Yoshihito Nishioka (WTA 65) mit 6:0, 6:1, 6:4. Der 21-jährige Spanier trifft in der 3. Runde auf den Portugiesen Nuno Borges (ATP 33).