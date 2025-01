Rublew hat keine Chance Brasil-Teenie Fonseca verzückt Tennis-Fans

Der 18-jährige Brasilianer Joao Fonseca schlägt den an Nummer neun gesetzten Russen Andrej Rublew in drei Sätzen. Er ist das Gesprächsthema Nummer eins an den Australian Open.

Publiziert: vor 22 Minuten