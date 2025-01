Sinner steht über Umwege im Melbourne-Viertelfinal

Jannik Sinner gibt zum zweiten Mal an den diesjährigen Australian Open einen Satz ab, steht aber dennoch im Viertelfinal. Dafür miuss bei den Frauen eine Anwärterin auf den Titel die Segel streichen.

1/2 Jannik Sinner steht nach dem Viersatzsieg gegen den Dänen Holger Rune in den Viertelfinals. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Vorjahressieger Jannik Sinner (23) muss im Achtelfinal der Australian Open gegen den Dänen Holger Rune zum zweiten Mal in diesem Turnier einen Satzverlust hinnehmen. Gegen den als Nummer 13 eingestuften Dänen Holger Rune (21) setzt sich der Südtiroler am Ende trotzdem sicher 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 durch. Die Partie muss zwischenzeitlich unterbrochen werden, da die Netz-Verankerung am Boden durch einen Aufschlag von Sinner kaputt ging und ein neues Loch gebohrt werden musste.

In vier Sätzen hat Sinner bereits in der 2. Runde gegen den australischen Wildcard-Empfänger Tristan Schoolkate gewonnen. Viertelfinal-Gegner des Italieners wird der Australier Alex de Minaur, die Nummer 8 des Turniers, oder der Amerikaner Alex Michelsen sein.

Titel-Mitfavoritin raus

Bei den Frauen muss eine weitere Titelanwärterin die Segel streichen. Elena Rybakina (25, WTA 7), Wimbledonsiegerin von 2022, unterliegt im Achtelfinal der US-Amerikanerin Madison Keys (29) in drei Sätzen 3:6, 6:1, 3:6. Für die Weltnummer 14 wartet im Viertelfinal die Ukrainerin Elina Switolina, die sich in zwei Sätzen gegen Veronika Kudermetowa (27, WTA 75) aus Russland durchsetzen konnte (6:4, 6:1).