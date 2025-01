Taylor Fritz und Alex De Minaur stehen wie Iga Swiatek und Elena Rybakina ohne Probleme in der 3. Runde. Das lief bislang am fünften Turniertags der Australian Open.

1/7 Ohne Satzverlust in der 3. Runde: Taylor Fritz stellt seine Form am Australian Open eindrücklich unter Beweis. Foto: JOEL CARRETT

SDA und AFP

Im Schnellzugtempo bringen am Donnerstag Taylor Fritz (ATP 4) und Alex De Minaur (ATP 8) ihre Zweitrunden-Partien hinter sich. Der Amerikaner braucht beim 6:2, 6:1, 6:0 über den Chilenen Cristian Garin (ATP 150) keine eineinhalb Stunden. Der Australier steht beim 6:2, 6:4, 6:3 gegen den Amerikaner Tristan Boyer (ATP 136) etwas mehr als zwei Stunden auf dem Court.

Beide Spieler sind in Melbourne noch ohne Satzverlust, dürften in der 3. Runde jedoch auf mehr Gegenwehr stossen. Fritz bekommt es mit Altmeister Gaël Monfils (ATP 41) zu tun, De Minaur trifft auf den Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 31).

Auch Swiatek und Rybakina im Eilzugstempo

Im Frauen-Tableau bahnen sich Iga Swiatek (WTA 2) und Elena Rybakina (WTA 7) ihren Weg. Die Weltnummer 2 aus Polen siegt gegen die Slowakin Rebecca Sramkova (WTA 49) nach 61 Minuten 6:0, 6:2. In der 3. Runde kommt es zum Aufeinandertreffen mit Emma Raducanu. Die Britin gewann 2021 das US Open, kam in Melbourne bis zu diesem Jahr jedoch nie über die 2. Runde hinaus.

Rybakina steht nach dem 6:0, 6:3 über Iva Jovic wie Swiatek ohne Satzverlust in der 3. Runde. Dort trifft die Kasachin auf die Ukrainerin Dajana Jastremska (WTA 33).

Nächster Kraftakt für Weltnummer 8

Erneut hart kämpfen muss Emma Navarro. Nach ihrem Marathon-Match in der 1. Runde gegen Landsfrau Peyton Stearns (WTA 46) braucht die Weltnummer 8 aus den USA auch gegen die Chinesin Wang Xiyu (WTA 108) einen langen Atem. Stand sie am Dienstag noch 3 Stunden und 22 Minuten auf dem Feld, benötigt sie für das 6:3, 3:6, 6:4 am Donnerstag «nur» 2 Stunden und 13 Minuten.

Leichter wird die Aufgabe in der 3. Runde nicht. Mit Ons Jabeur (WTA 39) steht der Amerikanerin eine dreifache Grand-Slam-Finalistin gegenüber.

Lys schreibt deutsches Märchen weiter

Qualifikantin Eva Lys hat ihre unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte bei den Australian Open fortgeschrieben. Die Hamburgerin besiegt Varvara Gracheva aus Frankreich mit 6:2, 3:6, 6:4 und zieht in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers ein. Lys war ursprünglich in der Qualifikation gescheitert, als spontane Nachrückerin (Lucky Loserin) aber doch noch in die zweite Runde gestürmt. Am Montag erfuhr sie 15 Minuten vor ihrem Erstrundenspiel, dass die doch noch ins Haupttableau gerutscht ist.

«Ich bin immer noch Lucky Loser und werde mit dem selben Mindset aufspielen», hat Lys vor dem Spiel angekündigt und setzt ihren Plan in die Tat um. Ähnlich unbekümmert wie beim Erstrundenerfolg gegen Kimberly Birrell aus Australien zeigt Lys in keiner Phase der Partie Nerven – auch nicht als sich Gracheva den zweiten Satz geschnappt hat.