Für Viktorija Golubic sind die Australian Open nach der ersten Runde schon wieder vorbei. Die Zürcherin muss sich der Französin Varvara Gracheva in drei Sätzen geschlagen geben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Viktorija Golubic scheitert an den Australian Open bereits in der 1. Runde. Die 33-jährige Zürcherin unterliegt der Französin Varvara Gracheva 1:6, 6:2, 1:6.

Die beiden in der Weltrangliste nahe beieinander klassierten Golubic (WTA 83) und Gracheva (WTA 77) liefern sich um die Mittagszeit ein Duell mit viel Hin und Her. Am Ende behält aber die gebürtige Russin in knapp eindreiviertel Stunden die Oberhand.

Golubic verpasst den Start bei sommerlichen Temperaturen komplett und verliert gleich die ersten fünf Games. Der zweite Satz verläuft ausgeglichen bis zum 2:2, ehe die Schweizerin vier Spiele in Folge gewinnt. Dann reisst der Faden allerdings plötzlich wieder. Im Entscheidungssatz muss sie in einem langen Game gleich ihr erstes Aufschlagsspiel abgeben und gewinnt am Ende kein Game mehr bei eigenem Service.

Gracheva belohnt sich für ihr risikoreicheres Spiel und gewinnt im vierten Duell der beiden zum dritten Mal - zum dritten Mal in drei Sätzen. Die acht Jahre jüngere Französin schlägt doppelt so viele Winner (40:20) wie Golubic und macht damit ihre ebenfalls deutlich häufigeren unerzwungenen Fehler (35:23) wett.

Damit endet die Reise nach Down Under für die Schweizerin enttäuschend. Beim einzigen Vorbereitungsturnier in Hobart hat sie in der 1. Runde der Qualifikation verloren. Im letzten Jahr hat sie im achten Anlauf erstmals die 3. Runde des Australian Open erreicht, nun scheitert sie zum achten Mal an der Startaufgabe.