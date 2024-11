Den ersten Satz verliert er deutlich, den zweiten nach 5:2-Führung – Carlos Alcaraz muss sich bei den ATP Finals in Turin in seinem Startspiel Casper Ruud geschlagen geben.

1/5 Startspiel verloren: Carlos Alcaraz. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Casper Ruud startet mit einem überraschenden Sieg in die ATP Finals. Der Norweger schlägt in Turin Carlos Alcaraz 6:1, 7:5, nachdem er zuletzt auf der Suche nach seiner Form gewesen ist.

Zum ersten Mal in fünf Begegnungen mit Alcaraz geht Ruud als Sieger hervor. Im zweiten Satz macht der 25-Jährige einen 2:5-Rückstand wett und holt sich nach 1:25 Stunden den unerwarteten Erfolg im ersten Gruppenspiel.

Alcaraz erkältet?

Seit den US Open ist Ruud in sechs von sieben Turnieren in der 1. Runde ausgeschieden, darunter auch an den Swiss Indoors in Basel. Der vierfache Major-Turniersieger Alcaraz soll durch eine Erkältung etwas handicapiert gewesen sein, mutmasst Ruud.

Im zweiten Gruppenspiel trifft Ruud, Finalist der ATP Finals 2021, am Mittwoch auf den Sieger der Partie Alexander Zverev gegen Andrej Rublew, Alcaraz auf den Verlierer.