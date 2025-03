Für Verbleib in der Weltgruppe Schweizer Tennis-Team kennt nächsten Davis-Cup-Gegner

Das Schweizer Davis-Cup-Team wird sich im Herbst mit Indien um den Platz in der Weltgruppe duellieren. Die Equipe von Captain Severin Lüthi strebt den Verbleib in der Top-Division an.

Publiziert: vor 21 Minuten | Aktualisiert: vor 12 Minuten