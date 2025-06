Sinner schafft erstes Break

Djokovic wirft Zverev aus dem Turnier

Novak Djokovic meldete sich vor dem Event mit einem Turniersieg in Genf zurück und peilt in Paris seinen 25. Grand-Slam-Titel an! Obwohl der Serbe bereits 38 Jahre alt ist, brachte ihn im Turnierverlauf kein Gegner an den Rande einer Niederlage: Mcdonald, Moutet, Misolic und Norrie bezwang Djokovic jeweils in drei Sätzen, sparte dadurch auch sicherlich Ressourcen für die engen Matches gegen Top-Spieler. Im Viertelfinale beendete der Serbe die deutschen Hoffnungen, besiegte Alexander Zverev trotz Satzverlust in 3:17h. Mehr Erfahrung in Halbfinal-Matches bei Grand Slams hat übrigens kein anderer männlicher Spieler: Djokovic steht zum 51. Mal in der Runde der letzten vier Spieler, selbst Federer (46) und Nadal (38) können hier nicht mithalten. Nur Chris Evert bei den Frauen stand in 52. Halbfinals!