Gauff oder Sabalenka – wer krallt sich den ersten Paris-Titel?

Um 15 Uhr gehts los

Willkommen zum Final der French Open zwischen Aryna Sabalenka (27) und Coco Gauff (21). Während es für die Belarussin um ihren vierten Triumph an einem Grand-Slam-Turnier geht, strebt die Amerikanerin ihren zweiten an. Anders als Sabalenka stand Gauff an den French Open bereits einmal im Final – 2022 holte sie gegen Swiatek allerdings nur vier Games. Diesmal ist ein ausgeglicheneres Endspiel zu erwarten. Im Head-to-Head zwischen Sabalenka und Gauff steht es 5:5, auch auf Sand ist die Bilanz mit je einem Sieg ausgeglichen.