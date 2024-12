Nicht nur an Silvester: Sportler lassen nach grossen Siegen gerne die Korken knallen. Federer hatte dafür zu Beginn des Jahres 2004 gute Gründe. Welche Schweizer Ski-Stars im Männer-Weltcup am meisten feiern konnten? Auch das erfährst du hier.

Das Sportjahr 2004 beginnt mit einem Knaller. Nach dem Halbfinal-Sieg an den Australian Open gegen Juan Carlos Ferrero (Sp) besteigt Roger Federer erstmals den Tennis-Thron. Zwei Tage später kann ihn im Final auch Marat Safin (Russ) nicht stoppen. Der damals 22-Jährige feiert seinen zweiten Grand-Slam-Sieg mit Bier und Champagner. In diesem Sinn: Lass auch du die Korken knallen! Wir wünschen dir ein gutes neues Jahr.

Foto: picture-alliance / ASA

Guy Forget

Die Ex-Weltnummer 4 wurde in Casablanca geboren, gewann mit Frankreich 1991 und 1996 den Davis Cup. 11 Einzel- und 28 Doppeltitel eroberte Guy Forget auf der Tour, war 1990 an der Seite von Jakob Hlasek Weltmeister. Als er 1997 zurücktrat, wohnte er bereits in Neuenburg. Am Samstag wird er 60.

Schweizer Rekord-Sieger im Weltcup

1. Marco Odermatt (27): 41 Siege – 3 Abfahrt, 13 SG, RS 25

Seit einer Woche und seinem Sieg im Riesenslalom in Alta Badia ist Marco Odermatt alleiniger Rekordhalter dieser Top 5. Auch im Super-G und Riesenslalom hat kein anderer Schweizer mehr Weltcuprennen gewonnen.

2 Pirmin Zurbriggen (61): 40 Siege – 10 Abfahrt, 10 SG, 7 RS, 2 SL, 11 K

Ja, was wäre noch alles möglich gewesen, hätte Zurbriggen nicht mit 27 – so alt wie Odermatt heute ist – seine Karriere beendet. Doch nach 4 grossen und 11 kleinen Kristallkugeln, 1 x Olympia- und 4 x WM-Gold trat er zurück.

3 Peter Müller (67): 24 Siege – 19 Abfahrt, 2 SG, 3 K

Müller und Zurbriggen lieferten sich jahrelang packende Duelle. Hinter dem Österreicher Franz Klammer (25 Siege) belegt der Zürcher noch immer Platz 2 in der ewigen Rangliste der Abfahrtssieger im Weltcup.

4 Michael von Grünigen (55): 23 Siege – 23 RS

Der König des Riesenslaloms ist die Zuverlässigkeit in Person – auf und neben der Piste. Zwischen Januar 1993 und März 2003 flog er im Weltcup in keinem einzigen Riesenslalom raus – das sind fast 10'000 Tore ohne Ausfall!

5 Didier Cuche (50): 21 Siege – 12 Abfahrt, 6 SG, 3 RS

Für Odermatt bleibt es eins seiner grössten Ziele – der Sieg auf der Streif in Kitzbühel. In dieser Statistik hat ihm Cuche einiges voraus: Der Neuenburger konnte die Abfahrt in der Höhle des Löwen fünfmal gewinnen – das ist Rekord!

5-mal

ging der FC Lugano in den letzten 90 Jahren als Team mit der höchsten Punktzahl in die Winterpause. Dreimal wurden die Tessiner dann auch Meister 1938, 1941 (Bild) und 1949. 1969 waren sie Ende Dezember punktgleich mit Zürich und Lausanne, rutschten bis Ende Saison auf Rang 6 ab. 2000 gewannen sie zwar die Qualifikation, wurden aber im neuen Jahr von GC überflügelt.

Foto: KEYSTONE