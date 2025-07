Erstmals im Viertelfinal Tennishoffnung Kim packt Golf-Jubel aus

Jérôme Kym beweist beim ATG in Gstaad Nervenstärke. Der 22-Jährige schlägt Francesco Passaro mit 7:6 und 7:6. Damit zieht er zum ersten Mal in seiner Karriere in einem ATP-Viertelfinal.

Publiziert: vor 12 Minuten