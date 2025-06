1/2 Für den letztjährigen Halbfinalist Daniil Medwedew ist das Turnier nach der ersten Runde bereits wieder Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der als Nummer 9 gesetzte Daniil Medwedew hat in den letzten beiden Jahren jeweils im Halbfinal gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz verloren, nun ist bereits in der 1. Runde gegen den Franzosen Benjamin Bonzi (ATP 64) in vier Sätzen Endstation. Medwedew ist bereits an den French Open in der 1. Runde gescheitert, an den Australian Open in der zweiten. Die ehemalige Nummer 1 wird nun in der Weltrangliste mindestens auf Platz 14 abrutschen.

Die Weltranglistenerste bei den Frauen meistert ihre erste Hürde auf dem Weg in ihren ersten Wimbledon-Final relativ problemlos. Aryna Sabalenka startet gegen die kanadische Qualifikantin Carson Branstine (WTA 194) gewohnt gnadenlos und führt nach wenigen Minuten 5:0. Danach tut sie sich zwar etwas schwerer, gewinnt am Ende aber klar 6:1, 7:5.