Wawrinka im Rennes-Final

Stan Wawrinka greift mal wieder nach einem Titel. (Archivbild)
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der ehemalige Weltranglisten-Dritte gab beim Hallenturnier in Rennes bislang noch keinen Satz ab. Im Tiebreak des ersten Durchgangs agierte Wawrinka abgeklärter als sein 26-jähriger Gegner, im zweiten Satz zog der Romand sein Spiel souverän durch.
Im Final trifft Wawrinka auf den Franzosen Hugo Gaston (ATP 128), die Nummer 1 der Setzliste des bretonischen Turniers. Vier Monate nach seiner Niederlage im Final des Challengers in Aix-en-Provence erhält der 40-Jährige somit eine neue Chance, erstmals seit seinem Triumph beim Challenger in Prag vor fünf Jahren wieder eine Trophäe zu gewinnen.