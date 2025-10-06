DE
Tennis: Sinner muss in Shanghai aufgeben
Er kann kaum mehr laufen
Hier nutzt Sinner sein Racket als Gehstock
Jannik Sinner muss das Turnier in Shanghai aufgeben. Der Weltranglistenzweite hat sich am Oberschenkel verletzt.
Publiziert: vor 48 Minuten
