DE
FR
Abonnieren

Er kann kaum mehr laufen
Hier nutzt Sinner sein Racket als Gehstock

Jannik Sinner muss das Turnier in Shanghai aufgeben. Der Weltranglistenzweite hat sich am Oberschenkel verletzt.
Publiziert: vor 48 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen