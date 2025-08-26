Venus Williams' Rückkehr an die US Open ist nach einer Partie schon wieder vorbei. Die 45-Jährige zeigt dennoch einen starken Auftritt. Neben ihr ist das Turnier auch für Elina Switolina bereits vorbei.

Venus Williams hat bei ihrer Rückkehr auf die grösste Tennis-Bühne eine Überraschung trotz couragierter Vorstellung verpasst. Die 45-Jährige unterliegt an den US Open in der ersten Runde der Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova (Tsch) mit 3:6, 6:2, 1:6 – zeigt 28 Jahre nach ihrem Debüt in New York aber phasenweise eine bemerkenswerte Leistung.

Williams avanciert beim Grand-Slam-Highlight im Big Apple zur ältesten Teilnehmerin seit Renee Richards (USA), die 1981 im Alter von 47 Jahren in der ersten Runde gescheitert ist. Für die US-Amerikanerin, Turniersiegerin von 2000 und 2001, ist es die insgesamt 25. Teilnahme. Zuvor hat sie bereits eine Wildcard für das Mixed-Doppel erhalten, das sie zusammen mit Landsmann Reilly Opelka bestritt.

Ihre Zukunftspläne lässt Williams im Anschluss offen. «Mein Ziel ist es, das zu tun, was ich will. Ich bin allen, die mir eine Wildcard gegeben haben, so dankbar», sagt sie. Die Australian Open seien noch «weit weg», fügt sie angesprochen auf einen möglichen Start in Melbourne im Januar 2026 an.

Grosser Kampf im zweiten Satz

Für ihre Rückkehr im Einzel bekommt sie die grösste Bühne: Im gut 23'000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe Stadium bietet sie der Weltranglisten-13. Muchova vor allem im zweiten Satz einen grossen Kampf. Im entscheidenden Durchgang geht ihr dann die Puste aus. Nach einem frühen Break im dritten Satz lässt sich Muchova nicht mehr aufhalten. Die French-Open-Finalistin von 2023 nutzt nach genau zwei Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball zum Sieg. Unter grossem Applaus geht Williams vom Platz.

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin hat im Juli nach 16 Monaten Pause ihr Comeback gegeben. Vor einem Jahr musste sie sich einer Gebärmutter-Operation unterziehen. Nach der Partie darauf angesprochen, wird Williams emotional. «Die Rückkehr auf den Platz bedeutete für mich, gesund zu spielen. Wenn man nicht gesund ist und spielt, bleibt das im Kopf hängen. Es geht nicht nur darum, wie man sich fühlt. Es war schön, frei zu sein», so Williams mit Tränen in den Augen. Ihr Fazit fällt auch deswegen trotz Niederlage positiv aus. «Ich habe heute nicht gewonnen, aber ich bin sehr stolz auf mein Spiel.»

Auch Switolina out

Neben Williams ist auch Elina Switolina (WTA 15) überraschend ausgeschieden. Die Ukrainerin muss sich in rund 100 Minuten der Ungarin Anna Bondar (WTA 97) geschlagen geben. Sie unterliegt 2:6, 4:6.

Derweil kennt Belinda Bencic (WTA 19) ihre nächste Gegnerin. Sie trifft in der zweiten Runde auf die Amerikanerin Ann Li (WTA 58). Die beiden treffen erstmals aufeinander.