Wawrinka trifft in Dubai auf nächsten Hochkaräter

Stan Wawrinka wird beim ATP-Turnier in Dubai gegen Daniil Medwedew um einen Viertelfinal-Platz kämpfen.

Stan Wawrinka (40) trifft am ATP-500-Turnier in Dubai in den Achtelfinals auf Daniil Medwedew (ATP 11). Der 30-jährige Russe setzt sich in seinem Startspiel gegen den Chinesen Shang Juncheng (ATP 262) mit 6:1, 6:3 durch. Die Partie findet am Mittwoch statt, im Direktvergleich liegt der Lausanner 2:3 zurück.

Medwedew, der 2022 einige Monate die Nummer 1 der Welt war, gewann im Januar das ATP-250-Turnier von Brisbane, überstand danach aber am Australian Open, in Rotterdam und Doha nie mehr die Achtelfinals.