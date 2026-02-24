DE
Ehemalige Weltnummer 1
Wawrinka trifft in Dubai auf nächsten Hochkaräter

Stan Wawrinka wird beim ATP-Turnier in Dubai gegen Daniil Medwedew um einen Viertelfinal-Platz kämpfen.
Publiziert: 14:35 Uhr
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Stan Wawrinka kennt seinen Achtelfinal-Gegner in Dubai.
Foto: keystone-sda.ch
Stan Wawrinka (40) trifft am ATP-500-Turnier in Dubai in den Achtelfinals auf Daniil Medwedew (ATP 11). Der 30-jährige Russe setzt sich in seinem Startspiel gegen den Chinesen Shang Juncheng (ATP 262) mit 6:1, 6:3 durch. Die Partie findet am Mittwoch statt, im Direktvergleich liegt der Lausanner 2:3 zurück.

Medwedew, der 2022 einige Monate die Nummer 1 der Welt war, gewann im Januar das ATP-250-Turnier von Brisbane, überstand danach aber am Australian Open, in Rotterdam und Doha nie mehr die Achtelfinals.

