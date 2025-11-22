Spanien folgt Italien in Davis-Cup-Final

Gewinnt Italien zum dritten Mal in Serie den Davis Cup? Diesbezüglich können nur noch die Spanier, die am Samstag Deutschland im Halbfinal aus dem Weg räumen, ein Veto einlegen.

Pedro Martinez und Marcel Granollers sichern Spanien im Doppel den entscheidenden Punktgewinn. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der zweite Finalist des diesjährigen Davis Cup heisst Spanien. Im Halbfinal gegen Deutschland sichern sich die Spanier im entscheidenden Doppel den Sieg und treffen damit am Sonntag nun auf den Vorjahressieger und Gastgeber Italien.

Nachdem Pablo Carreño Busta (ATP 89) im ersten Einzel mit einem Zweisatzsieg 6:4, 7:6 (8:6) gegen Jan-Lennard Struff (ATP 84) vorgelegt hat, gleicht der körperlich angeschlagene Alexander Zverev (ATP 3) gegen Jaume Munar (ATP 36) mit 7:6 (7:2) und 7:6 (7:5) für Deutschland aus.

Im entscheidenden Doppel sichern sich die Spanier, die ohne den verletzten Carlos Alcaraz am Davis Cup teilnehmen, dann in drei Sätzen den Finaleinzug. Pedro Martinez und Marcel Granollers gewinnen 6:2, 3:6, 6:3 gegen Kevin Krawietz und Tim Pütz.