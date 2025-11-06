Pegula folgt Sabalenka in den Halbfinal der WTA-Finals

Aryna Sabalenka bleibt an den WTA-Finals auch im dritten Spiel makellos. Damit schafft sie ebenso den Sprung in den Halbfinal wie Jessica Pegula.

1/2 Dritter Sieg im dritten Sieg: Aryna Sabalenka steht als Gruppensiegerin im Halbfinal. Foto: Getty Images for WTA

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka sowie Jessica Pegula (WTA 5) stehen beim WTA-Masters in Riad als dritte und vierte Spielerin in den Halbfinals.

Die Belarussin gewinnt auch ihren dritten Match. Sie wirft mit einem Zweisatzsieg (7:6 (7:5), 6:2) Titelverteidigerin Coco Gauff aus dem Rennen. Somit gelingt Aryna Sabalenka die Revanche für die Niederlage im Final des French Open. Davon profitiert die US-Amerikanerin Jessica Pegula, welche mit einem 6:2, 6:3-Sieg über die bereits ausgeschiedene Italienerin Jasmine Paolini Sabalenka in den Halbfinal folgt.

Am Mittwoch hat sich die Kasachin Jelena Rybakina mit einem dritten Gruppensieg den ersten Platz in der anderen Gruppe gesichert, die Amerikanerin Amanda Anisimova wird dort Zweite. In den Halbfinals trifft Jelena Rybakina auf Jessica Pegula, während Amanda Anisimova der Nummer 1 gegenüber steht. Beide Spiele finden am Freitag statt.