Gegen Tschechin Siniakova Golubic verliert FInal in Warschau

Eine erfolgreiche Woche in Polen geht für Viktorija Golubic mit einer Finalniederlage zu Ende. Sie verliert am Challenger-Turnier in Warschau gegen die Tschechin Katerina Siniakova.

Publiziert: vor 55 Minuten | Aktualisiert: vor 50 Minuten