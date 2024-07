Bezahlt für verpatzten Start Frühes Stricker-Aus in Wimbledon

Dominic Stricker kann in Wimbledon nicht an seine starke Leistung vom letzten Jahr anknüpfen. Der 21-jährige Berner verliert in der 1. Runde gegen den Franzosen Arthur Fils 3:6, 2:6, 6:3, 4:6.