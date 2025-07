Jil Teichmann setzt sich beim WTA-250-Turnier in Iasi in einem harten Dreisatzmatch durch. Die Schweizerin besiegt die Wildcard-Spielerin Miriam Bulgaru und steht wieder einmal in einer zweiten Runde.

Jil Teichmann übersteht in Rumänien die Startrunde. (Archiv) Foto: Tolga Akmen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jil Teichmann (WTA 102) feiert am WTA-250-Turnier in Iasi in Rumänien ein seltenes Erfolgserlebnis. Die als Nummer 6 gesetzte Schweizerin übersteht die 1. Runde. Den 1:6, 7:6 (7:2), 6:1-Sieg gegen die mit einer Wildcard ausgestattete einheimische Miriam Bulgaru (WTA 219) muss sich Teichmann jedoch hart erkämpfen. Nach dem klar verlorenen Startsatz braucht die 27-jährige Linkshänderin im zweiten Durchgang bei 4:5 und 5:6 zweimal ein Break, um sich ins Tiebreak zu retten. In diesem bleibt sie ebenso souverän wie im anschliessenden Entscheidungssatz, in dem sie nach 2:19 Stunden ihren zweiten Matchball verwertet.

Für Teichmann ist es nach dem Überstehen der Startrunde am French Open der zweite Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit Ende Januar. Im Achtelfinal trift die Schweizerin auf die Siegerin des Duells zwischen der Polin Maja Chwalinska (WTA 145) und der Belarussin Irina Schymanowitsch (WTA 165).