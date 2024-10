Dominic Stricker erleidet kurz vor den Swiss Indoors in Basel einen erneuten Rückschlag. Der 22-jährige Berner brach sein Match beim ATP-Challenger-Turnier in Kalifornien unter Tränen ab. Der Grund für seine Aufgabe bleibt unbekannt.

Nächster Dämpfer für Dominic Stricker: Bei einem Challenger Turnier in Kalifornien gibt der Berner auf. (Archivbild) Foto: Sven Thomann 1/2

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Swiss Indoors in Basel muss Dominic Stricker erneut einen Rückschlag hinnehmen. Der 22-jährige Berner führt in der Erstrundenpartie des ATP-Challenger-Turniers in Tiburon, Kalifornien, gegen den Einheimischen J. J. Wolf im ersten Satz 5:3, ehe er den Platz unter Tränen verlässt. Der Grund für seine Aufgabe ist nicht bekannt.

Im ersten Halbjahr wurde der Schweizer Hoffnungsträger durch Rückenschmerzen zu einer langen Pause gezwungen und konnte erst Anfang Juni sein erstes Turnier bestreiten. Trotz Weltranglisten-Position 328 hat Sticker seinen Startplatz an den Swiss Indoors (19. bis 27. Oktober) auf sicher. Er profitiert wie Stan Wawrinka von einer Wildcard, 90 Punkte hat Stricker in Basel zu verteidigen.

Nach dem Erstrunden-Aus an den US Open Ende August erklärte Stephan Stricker, Vater und Manager des jungen Mannes aus Grosshöchstetten BE, gegenüber Blick, dass sein Sohn «zwei bis drei Wochen» erfolgreich Turniere in den USA spielen möchte. In Columbus war im Achtelfinal Schluss, in Charleston ebenfalls. Und beim letzten geplanten Challenger-Event gibts nun nächsten herben Dämpfer.