Rafael Nadal muss sich in Saudi-Arabien Carlos Alcaraz geschlagen geben. Der Spanier verpasst so den Finaleinzug und duelliert sich beim Showturnier stattdessen mit Novak Djokovic um Platz 3.

Rafael Nadal verpasst den Final-Einzug. Foto: keystone-sda.ch 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Rafael Nadal hat auf seiner Abschiedstour den Final beim Show-Turnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien verpasst. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger, der zum Jahresende von der Tennisbühne abtreten wird, unterliegt seinem Landsmann Carlos Alcaraz 3:6, 3:6. Im Final, in welchem es um ein Preisgeld in der Höhe von rund 5,2 Millionen Franken geht, trifft Alcaraz auf den Italiener Jannik Sinner, der sich gegen den Olympiasieger Novak Djokovic 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 durchsetzt.

Damit kommt es im Spiel um Platz drei aber immerhin zum Duell der beiden langjährigen Rivalen Nadal und Djokovic. «Novak vor mir zu haben, ist eine nostalgische Sache», sagte Nadal. «Wir haben schon oft gegeneinander gespielt, also wird es Spass machen, in diesem Match wieder gegeneinander anzutreten.»

Nadal hatte kürzlich seinen endgültigen Rücktritt zum Saisonende verkündet. Vor seinem Abschied beim Davis-Cup-Final ab Mitte November soll der 38-Jährige noch seiner Rolle als Tennis-Botschafter Saudi-Arabiens gerecht werden.