Bei Amateurturnier in Peru Uruguay-Legende Diego Forlán zeigt seine Tenniskünste

Seit Diego Forlán 2019 die Fussballschuhe an den Nagel gehängt hat, widmet er sich seiner zweiten grossen Leidenschaft. Immer wieder sieht man ihn an Tennis-Amateurturnieren auflaufen, wie im Juni in Lima, Peru. Nun steht sein Tennis-Profidebüt in Montevideo an.