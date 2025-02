Befreiungsschlag in Doha Wawrinka feiert ersten Saisonsieg

Er kann doch noch siegen. Stan Wawrinka entscheidet erstmals in diesem Jahr eine Tennispartie für sich. Er zieht in Doha in die zweite Quali-Runde ein.

Publiziert: 13:04 Uhr | Aktualisiert: vor 25 Minuten