Eine in Wimbledon erlittene Brustmuskelverletzung ermöglicht es Grigor Dimitrov nicht, an den US Open 2025 teilzunehmen.
Foto: Kin Cheung
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Grigor Dimitrov (34) muss seine Teilnahme an den US Open verletzungsbedingt absagen. Damit reisst für den Bulgaren eine beeindruckende Serie: Seit 2011 hat er 58 Grand-Slam-Turniere in Folge bestritten.
Nach einem in Wimbledon im Achtelfinal gegen den späteren Sieger Jannik Sinner erlittenen Teilriss des rechten Brustmuskels kommt für den 34-jährigen Dimitrov das vierte Major-Turnier des Jahres zu früh. Die einstige Weltnummer 3 ist noch nicht bereit, am 24. August in New York sein Comeback zu geben.
Den Rekord hält Feliciano Lopez. Der Spanier bestritt zwischen 2002 und 2022 79 Grand-Slam-Turniere hintereinander, ehe er am French Open in der Qualifikation scheiterte.