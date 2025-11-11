Ons Jabeur wird erstmals Mutter. Das verkündet die Tunesierin freudig auf Instagram.

1/2 Die Tennisspielerin Ons Jabeur und ihr Ehemann Karim Kamoun werden erstmals Eltern.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur gibt via Instagram ihre Schwangerschaft bekannt. Im April erwartet die 31-jährige Tunesierin einen Jungen.

Im Juli hat die ehemalige Weltranglistenzweite nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren eine Auszeit genommen. Nun verzögert sich ihr Comeback, aber aus schönem Grund. Sie schreibt: «Wir planen das süsseste Comeback ever. Der Tennisplatz muss noch etwas länger warten.»

Jabeurs grösste Erfolge liegen schon ein paar Jahre zurück. 2022 und 2023 erreichte sie in Wimbledon den Final, 2022 stand sie am US Open im Endspiel. Ihr letztes Spiel bestritt sie Ende Juni in Wimbledon, wo sie in der 1. Runde aufgeben musste. Aktuell belegt Jabeur Platz 79 in der WTA-Weltrangliste.