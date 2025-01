Schock in Melbourne! Djokovic gibt nach verlorenem Startsatz auf

Aufgabe im Halbfinal: Djokovic verabschiedet sich von den Australian Open. Foto: Getty Images

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Grosse Überraschung an den Australian Open. Novak Djokovic gibt im Halbfinal gegen Alexander Zverev nach dem Verlust des Tiebreaks (5:7) im ersten Satz das Match auf. Zverev sowie die Fans im Stadion scheinen geschockt vom Rückzug der ehemaligen Nummer eins.

Doch anscheinend ist die Verletzung am linken Oberschenkel doch zu schlimm beim Serben. Nach dem 80 Minuten dauernden Startsatz gehts für ihn nicht weiter. Der zehnfache Australian-Open-Sieger verabschiedet sich und verlässt den Platz. Damit findet die Mission 25. Grand-Slam-Titel ein abruptes Ende.

So steht Zverev, der nach der Partie vom «besten Satz, den ich an diesem Turnier gespielt habe», spricht, im Final. Gegner dort wird Jannik Sinner oder Ben Shelton sein. Für Zverev ist es der dritte Final an einem Grand-Slam-Turnier, der erste in Melbourne. Noch steht er ohne Sieg da.

Mehr folgt in Kürze...