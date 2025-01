Djokovic - Alcaraz 4:6, 3:1

Nun möchte Alcaraz kurzen Prozess machen. Sein viertes Ass beschert im drei Spielbälle. So ein wenig schenkt Djokovic das Spiel danach her, prügelt eine Rückhand ins Spielhindernis. Zu Null kommt der Spanier zu seinem ersten Spielgewinn in diesem Satz.