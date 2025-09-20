Wawrinka tritt in Saint-Tropez nicht zum Halbfinal an. Der Romand verzichtet aus medizinischen Gründen auf das Duell gegen den Franzosen Dan Added.

Aus medizinischen Gründen tritt Stan Wawrinka nicht im Halbfinal von Saint-Tropez an. Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stan Wawrinka gibt für den Halbfinal des Challenger-Turniers von Saint-Tropez Forfait. Der 40-Jährige verzichtet aus «medizinischen Gründen» auf ein Antreten, teilen die Organisatoren mit.

Die ehemalige Nummer 3 der Welt (ATP 137) hätte gegen den Franzosen Dan Added (ATP 272) um einen Platz im Final gespielt. Das letzte Duell der beiden hatte Wawrinka erst letzte Woche im Achtelfinal des Challenger-Turniers in Rennes gewonnen.