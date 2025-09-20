Aus medizinischen Gründen tritt Stan Wawrinka nicht im Halbfinal von Saint-Tropez an.
Foto: PETER SCHNEIDER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Stan Wawrinka gibt für den Halbfinal des Challenger-Turniers von Saint-Tropez Forfait. Der 40-Jährige verzichtet aus «medizinischen Gründen» auf ein Antreten, teilen die Organisatoren mit.
Die ehemalige Nummer 3 der Welt (ATP 137) hätte gegen den Franzosen Dan Added (ATP 272) um einen Platz im Final gespielt. Das letzte Duell der beiden hatte Wawrinka erst letzte Woche im Achtelfinal des Challenger-Turniers in Rennes gewonnen.
Externe Inhalte
